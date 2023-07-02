Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2023 11:08
Eş durumu dilekçe

Merhaba il içi eş durumu dilekçesi vermeyi düşünüyorum dilekçe nasıl yapılmalı üst kurum olarak başhekimliğe mi yoksa il Sağlık müdürlüğüne mi yazılmalı idare ile görüştüm atama ve nakil talep formu doldurmamı söyledi kafam karıştı

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