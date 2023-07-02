Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 11:25
Çorum emniyetinde koruma şube polisine çifte muamele !

Çorum emniyetinde icisleri bakanlığımızın genelge göndererek kesinlikle uygulanacak dedigi üzere, bütün birimler istisnasız 4 vardiyalı 12/36 sistemi ile çalışırken, koruma şube personeline adam yok adam eksik diyerek 3 vardiyalı sistemde çakma 12/36 çalıştırılmak takdir. Bütün birimler karakol , asayiş , şubeler ... Bütün birimlere gelince adam var Şubat ayı hariç 6 aydır 4 vardiyalı sitemde çalışırken biz hala çifte standart görüp diğer birimlere göre haftada 36 - 48 saat fazla çalışıyoruz ve 6 aydır da hiç bir degisme yok . Bizim suçumuz nede aynı mesleği yapıyor olmamıza karşın biz haftada 36 saat 48 saat fazla çalışıyoruz neden sadece bizim şubede adam eksikliği var neden 6 aydır eksiklik giderilemiyor Çorum da koruma şube sürgün yeri mi koruma da çalışmak bi eksiklik mi neden ?


xxBABBAxx
Aday Memur
02 Temmuz 2023 11:34

İşine gelmeyen gidip noktada yatarken götünden ter akan birimler mi 3 vardiyalı çalışsaydı.


secret.lifee
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 11:47

Bu sanırım Çoruma özgü bişi değil. Bnm duydugum çogu Müdürlük Koruma Şubeleri Genelde dışında tutuyor. hatta çogu şuan yaz izin dönemi die 12/24 çalışıyor


Memurhaps
Şef
02 Temmuz 2023 12:01
Bingölde aynı koruma şube çakma çalışıyor

Adanalii10
Aday Memur
02 Temmuz 2023 12:22
Bitlis tarfikte öyle çalışıyor devrem çoğu yer öyle galiba

Minnakpolis
Aday Memur
02 Temmuz 2023 12:25

Kardesim hemen hemen her yer böyle calisiyor zaten cakma 12 36 edirneden urfasina kadar sadece size özgü bir sey degil bu

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