Söz verilen 22000 tl an itibariyle 14300 tl ye düştü

Maalesef seçimden sonraki bir ayda 11.500 tl olan en düşük memur maaşı ile verilen sözdeki fark 2800 tl kaldı, o da tüikin enflasyon hesabına denk geliyor, yani seçimden önce söz verilmeden bu işin ince hesabı yapılmış.

Maalesef seçimden sonraki bir ayda 11.500 tl olan en düşük memur maaşı ile verilen sözdeki fark 2800 tl kaldı, o da tüikin enflasyon hesabına denk geliyor, yani seçimden önce söz verilmeden bu işin ince hesabı yapılmış.