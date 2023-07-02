Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 11:38
Söz verilen 22000 tl an itibariyle 14300 tl ye düştü
Maalesef seçimden sonraki bir ayda 11.500 tl olan en düşük memur maaşı ile verilen sözdeki fark 2800 tl kaldı, o da tüikin enflasyon hesabına denk geliyor, yani seçimden önce söz verilmeden bu işin ince hesabı yapılmış.

skramz
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 12:25

ben 13 alıyorum bin tl daha fazla alacağım allah razı olsun

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