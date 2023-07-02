Memuriyetten istifa

Saygıdeğer hocalarim merhaba; Ben öğretmenliğimin 18.senesindeyim ve çeşitli sebeplerden dolayı -özellikle de çocuklarımın geleceği için istifa edip yurtdışına yerleşmeyi düşünüyorum.Olur da işler ters giderse ve dönmek istersem süreç nasıl işliyor Milli Eğitim Bakanlığında?Usule uygun istifada 6 ay sonra dönüş hakkı var diye biliyorum ama bu hemen olur mu onu merak ediyorum.Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok mutlu olurum.

Saygıdeğer hocalarim merhaba; Ben öğretmenliğimin 18.senesindeyim ve çeşitli sebeplerden dolayı -özellikle de çocuklarımın geleceği için istifa edip yurtdışına yerleşmeyi düşünüyorum.Olur da işler ters giderse ve dönmek istersem süreç nasıl işliyor Milli Eğitim Bakanlığında?Usule uygun istifada 6 ay sonra dönüş hakkı var diye biliyorum ama bu hemen olur mu onu merak ediyorum.Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok mutlu olurum.