Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 11:43
Memuriyetten istifa
Saygıdeğer hocalarim merhaba; Ben öğretmenliğimin 18.senesindeyim ve çeşitli sebeplerden dolayı -özellikle de çocuklarımın geleceği için istifa edip yurtdışına yerleşmeyi düşünüyorum.Olur da işler ters giderse ve dönmek istersem süreç nasıl işliyor Milli Eğitim Bakanlığında?Usule uygun istifada 6 ay sonra dönüş hakkı var diye biliyorum ama bu hemen olur mu onu merak ediyorum.Bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok mutlu olurum.

Entellektüelizm
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 12:04
Orda ne iş yapacaksınız merak ettim.

unsal1420
Aday Memur
02 Temmuz 2023 12:14

Gitmesi kolaysa bizde gidelim nasıl gideceksiniz


kmkm_tr
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 12:25
Kısaca söyle özetleyeyim.İngilizce Öğretmeniyim ve Almanya'ya yerlesmeyi düşünüyorum bunun için önce denklik işlemlerini yapmanız lazım,sonra da Almancanızı minimum B2 seviyesine getirmeniz ve olur da giderseniz C1e yükseltmeniz gerekiyor.Ben orada kendi işimi yapmayı düşündüğüm için 2.üniversiteyi orda tamamlamalıyım çünkü Almanya'da devlette çalışmak istiyorsanız çift anadil yapmanız lazım.Ben de daha işin basindayim yani bubislemlerin hiçbirini bitirmedim ama bitiren ve inilmediler arkadaşım var.Aylık 3500 Euro ile başlayacak bu Temmuzda ama onun dil avantajı var çünkü çocukluğu orda geçmiş
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hayalperest Zamlar Beklemeyin!Öğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliBenzine 2.11 tl Zam Oh oh oy veren ellere sağlık !Ek dersiniz yattı mı?Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Rekor DüzeydeAlan Değişikliği TakvimiUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduNeyi bekliyoruz hocam ?Öğretmenin özlük haklarındaki kayıp

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2 wagner 1 blair cadısı 1 story atmak 1 Tavşancıl otu 1 izdiham kelimesi 1 Bugün olanlar 2 açılmayan paraşüt 1 gülçin 1 papağan 1

Son Haberler

13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu5 bin nüfuslu ilçe bayram tatilinde günlük 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladıTaksiciler en çok 'yol ve yolcu' seçtikleri için şikayet ediliyorGenç futbolcu boğularak hayatını kaybettiKurban Bayramı tatilinde 17 bin 774 trafik kazası meydana geldi

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?