Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 11:47
An itibariyle yatırım devri sona ermiştir.Devir geçim devridir.
Peki bu süreç öngürülebilirmiydi.Ve ya bundan sonra geçim devrini yatırım devrine çevirebilirmiyiz.Polis bu döngünün neresinde ve ne oranda etkilenecek..

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