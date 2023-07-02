An itibariyle yatırım devri sona ermiştir.Devir geçim devridir.

Peki bu süreç öngürülebilirmiydi.Ve ya bundan sonra geçim devrini yatırım devrine çevirebilirmiyiz.Polis bu döngünün neresinde ve ne oranda etkilenecek..

Peki bu süreç öngürülebilirmiydi.Ve ya bundan sonra geçim devrini yatırım devrine çevirebilirmiyiz.Polis bu döngünün neresinde ve ne oranda etkilenecek..