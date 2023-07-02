POLİS NEDEN MEMUR STATÜSÜNDE DEĞİLDİR? AÇIKLAYAYIM.

1 - Polis, kendi işi olmadığı halde bir sürü iş yapar ek ücret almaz. Alması teklif dâhi edilemez. Diğer memurlar alır ya da izin yapar.

2 - Polis; gece, gündüz, 24 saat çalışsa dâhi maaşı hep aynıdır. Diğer memurlar saatine göre ücret alır.

3 - Polis, resmi ve dini bayramlar, haftasonları, özel günler hepsinde çalışır ek ücret almaz. Diğer memurlar tatillerde çalıştığı için çift katı mesai ücreti alır.

4 - Polis, ekip otosunda 12 saat şoförlük yapar ek ücret almaz. Diğer memurlarda şoförlük kadrosu vardır maaş alır ve sadece işi şoförlüktür. Öğretmenler bahçe nöbeti, kırtasiye gideri adı altında ücret alır.

5 - Polisin, tayin hakkı yoktur nereye verilirse orada çalışır. Diğer memurların tayin hakkı vardır.

6 - Polis, maçlara, mitinglere, gece görevlerine her yere ulaşımla gider. (Ücretsiz kartı vardır) Lakin sabahın 4'ünde çağırıldığı için ulaşım çalışmaz ya da görev geç bittiği için yine ulaşım çalışmaz başının çaresine bakması istenilir. Diğer memurlar işini yapar geniş bir görev tanımı yoktur. Servisle evinden alınır servisle evine bırakılır. Hatta 17'de biten mesaileri olmasına rağmen 15'te servislere oturmuş halde servisin hareket etmesini beklerler.

7 - Yıllık izni kullanması kotaya bağlıdır. Yıllık izin kullanmak, plan yapmak, arkadaşları ile sosyalleşmek diye bir şeyleri yoktur. Diğer memurlar bayram ile iznini birleştirir 5 gün izin alıp 20 gün izin yapar.

Eksik varsa ekleyin dostlar.