Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 12:26
Rahatsızlığım polislige engel mi ?

Arkadaşlar 30. Donem POMEM mulakatlarina gireceğim. Rahim duvari kalınlığı ve rahimdeki 4mm - 6mm çapındaki 2 adet polip polislige engel mıdır? Yarın ameliyat olacağım. Bu durum veya ameliyat olmam polislik mulakatlarinda veya genel sagliklta sorun yaratır mı?

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