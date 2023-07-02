Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 12:44
ÖZEL Okullardan Kayıtların Silinmesi...
Son 4-5 aydır etrafımda ne kadar memur veli varsa kayıtlarını sildiriyor. Benim çocuk %85 burslu olmasına rağmen bu sene okul+yemek +kitaplar 49.500 lira tuttu. 8. Sınıf lgs öğrencisi olduğu için mecburen devam ettik ama ara sınıfta olsa hiç düşünmeden alırdım okuldan.Gecen sene 1 maaşım karşılığı tutan masraflar bu sene neredeyse 2 maaşım kadar oldu. Memurlar neden çocukları özel okuldan alıyorlar? 1- Memur maaşı, diğer artışlar gibi okul giderlerinin artışı kadar artmadı. Malum resmi enflasyon rakamları... 2- Devlet okullara %65 zam üst sınırı getirdi. Dolayısıyla okullarda mecburen diğer kalemlere abandılar. Hatta özel gider diye 10 bin liralık bir kalem icat oldu. 3- Okumanın bir anlamının kalmaması. Bugün ODTÜ'yü derece ile bitiren mühendis bile 30 bin liraya ancak iş bulabiliyor. Diğerlerini saymıyorum bile.. En güzel örneği işçi arkadaşlarla aynı yada daha düşük maaş alınması. Tabi insan kendine sormadan edemiyor. Bu durumda ben enayi miyim?? Şu 1 sene geçsin benim için özel okul defteri net olarak kapanacak. Etrafımdaki memur arkadaşlara da kesinlikle tavsiye etmem diyorum zaten. Hakikaten okuyup ta ne olacak??? Memurlar beyaz yakadır. Ve ekonomiyi ayakta tutan beyaz yakalılardır. Çünkü sürekli harcarlar,alışveriş yaparlar. İşçiler ise ihtiyaç dışında hiçbir şey almaz. Sürekli altın, dolar, euro, arsa,ev alırlar. Babam ve amcadan biliyorum. Mavi yakalıların az çok para ile ilişkilerini bilirim yani. Haa istisnalar vardır muhakkak ama genel durum bu. Kısacası Memurlara verilmeyen her zam aslında piyasayı da bitiriyor. Ve bunun ilk ayağı olan bir çok özel okul patır patır kapanacak diye tahmin ediyorum.

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