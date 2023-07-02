Mutemetlere bir soru?

İlişik kesmede ankara için soruyorum ama genel de olabilir, ilişiğimi ne zaman kesersen maaşla alakalı bir sorunum olmaz? Yok gittiğin yer yapıcak yok kaldığın yer sıkıntısı yaşamak istemiyorum

İlişik kesmede ankara için soruyorum ama genel de olabilir, ilişiğimi ne zaman kesersen maaşla alakalı bir sorunum olmaz? Yok gittiğin yer yapıcak yok kaldığın yer sıkıntısı yaşamak istemiyorum