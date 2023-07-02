Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 13:34
Ek ders yarın yatar mı?

Yarın ek ders yatar mı arkadaşlar öldük açlıktan ?


Bellinay
Memur
02 Temmuz 2023 14:00
Aynen ya

geceyolcusu2002
Memur
02 Temmuz 2023 14:08

Bayram öncesi yattı ki


morisco_1982
Şef
02 Temmuz 2023 14:23
Bizde yatmadı napalim yatsa da zaten eksiden artıya çıkmayacam çok da sıkıntı değil
geceyolcusu2002, 43 dk. önce

Bayram öncesi yattı ki


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
02 Temmuz 2023 14:24

Yarın yatmalı arkadaşlar son ekmek alacak param var .


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
02 Temmuz 2023 14:33
Bodrum'da tatil yapıyorum! Muteeemeeet gönder ek ders parasını!

Yamyamav
Memur
02 Temmuz 2023 14:38

Muhtemelen okulun hesabında duruyor. Müdürler okula teşrif ederse yarın 12 ye kadar geçirirler.


bulaşşıkk
Aday Memur
02 Temmuz 2023 14:46

Salı, çarşamba anca yatar.


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
02 Temmuz 2023 14:46

Gerçekten müdürün hesabında mı oluyor arkadaşlar ?


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
02 Temmuz 2023 14:47

Hocam aç kaldık son 6 liram

bulaşşıkk, 5 dk. önce

Salı, çarşamba anca yatar.

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