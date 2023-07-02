Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


02 Temmuz 2023 14:17
Engelli Memurlara %15 fazla maaş verilmelidir !

Engelli Memurlara %15 fazla maaş verilmelidir !

Bu talebimin en temel sebebi engelli bireyler sürekli sağlıklı insanlara göre daha fazla sağlık harcaması yapmaktadır. Maaşımızın belli bir kesimi sağlık harcamalarına gitmektedir. Bu sebep göz önüne alınarak her engelli memurumuza, öğretmenimize, mühendisimize vb. maaşlarında normal memurların maaşından %15 daha fazla maaş verilmelidir.

Bu talebimizi lütfen sendikalardan, tanıdığını milletvekillerinde, CİMER'e yazarak talep edelim arkadaşlar.

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