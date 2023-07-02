Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


02 Temmuz 2023 14:22
Engelli Memurların Talepleri

1) ÖTV siz araç imkanı sağlanmalıdır.

2) ÖTV siz telefon imkanı sağlanmalıdır.

3) Engelli memurların sağlık masrafları sağlıklı insanlara göre çok daha fazla oluyor. Bu sebepten ötürü maaşları normal memurlardan %15 fazla verilmelidir

4) Engelli memurlar 5510'ana tabi olanlar, 5434'e tabi olmalıdır.

5) Emekli olma imkanları 16-20 yıldır. Engelli olurken ün üst derece ve kademeden emekliye ayrılma imkanı verilmelidir.

6) Engelli memurlara geriye de dönük olarak her üç yılda bir fazladan derece verilmelidir.

Bu taleblerimizi lütfen sendikalardan, tanıdığını milletvekillerinde, CİMER'e yazarak talep edelim arkadaşlar. Sizlerde taleplerinizi lüften konu başlığı altında yazınız.

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