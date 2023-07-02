KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 14:41
2024 KPSS için 2023 Kitapları Kullanılır mı?

Herkese iyi günler, Kpss 2024'e hazırlanacak birisi olarak dersler için gerekli kitapları tedarik etmek istiyorum. Fakat 2024 kitapları uzun bir süre çıkmaz herhalde. 2023 kitapları ile 2024 kitapları arasında farklılık olur mu sizce? Yoksa kpss müfredatında pek bir değişiklik olmaz diye 2023 kitapları yeterli midir? Ayrıca 2022 de soru havuzu değiştirildi diye biliyorum. Pegem, karakutu ve videolarını izleyeceğim hocaların kitaplarını almayı düşünüyorum. 2023 basım kitapları sizce ne kadar uyumlu hale getirilmiştir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

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