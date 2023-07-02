Tayin hakkım var mı ?

Hocam ben iki yıldır aynı okuldayım zorunlu hizmetimi yapıyordum. Kılavuz da ibare yazar mı peki. Sedat Değer in yazısını okudum ama afla ilgili yazmamış. Zorunlu hizmet in bitiminde 1 veya 2 yıl hizmet yapıldıysa tayin hakkı olur diyordu

Hocam ben iki yıldır aynı okuldayım zorunlu hizmetimi yapıyordum. Kılavuz da ibare yazar mı peki. Sedat Değer in yazısını okudum ama afla ilgili yazmamış. Zorunlu hizmet in bitiminde 1 veya 2 yıl hizmet yapıldıysa tayin hakkı olur diyordu