Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 15:03
Tayin hakkım var mı ?
Zorunlu hizmetimin bitmesine 1 sene kalmıştı zorunlu hizmet okulundayım af geldi il içi yapabilir miyim ?

Sairvesair
Aday Memur
02 Temmuz 2023 15:04
3 yıl şartı aranmayan durumlar içerisinde bu var mıydı deneyimli arkadaşlar yazabilir mi ?

melcea
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 15:09

Zorunlu hizmet affi ile tayin istemenin bir alakasi yok. Daha once aftan sonra boyle bir hak verilmis ama şu an oyle bir sey henuz soylenmedi. Bu sene bir degisiklik yapip hak verirlerse olur ama normalde yok. Normal sartlarda zorunlu hizmet bitmeden de tayin isteniyor 3 yili doldurunca. Ben defalarca yer degistirdim zorunlu hizmetimi yaparken.


melcea
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 15:11

Sizin bahsettiginiz zorunlu hizmet bitince 3 yil dolmadan tayin isteyebilme konusu ise o konu da şu an muallak. Netlesmedi. Kimisi istenecegini kimisi de af geldigi icin, tamamlanmadigi icin istenmeyecegini soyluyor. Her sey kilavuzda belli olacaktir ya da tercih ekrani acilinca.


Sairvesair
Aday Memur
02 Temmuz 2023 15:12
Hocam ben iki yıldır aynı okuldayım zorunlu hizmetimi yapıyordum. Kılavuz da ibare yazar mı peki. Sedat Değer in yazısını okudum ama afla ilgili yazmamış. Zorunlu hizmet in bitiminde 1 veya 2 yıl hizmet yapıldıysa tayin hakkı olur diyordu
melcea, 2 saat önce

Zorunlu hizmet affi ile tayin istemenin bir alakasi yok. Daha once aftan sonra boyle bir hak verilmis ama şu an oyle bir sey henuz soylenmedi. Bu sene bir degisiklik yapip hak verirlerse olur ama normalde yok. Normal sartlarda zorunlu hizmet bitmeden de tayin isteniyor 3 yili doldurunca. Ben defalarca yer degistirdim zorunlu hizmetimi yaparken.


uzman-muallim
Memur
02 Temmuz 2023 16:05

Tayini bilmem ama kuvvetli bir ossurma hakkın olabilir.


armina45
Aday Memur
02 Temmuz 2023 16:12

Hocam diyelim ki eşim öğretmen ve 2 yıldie görev yapıyor. Şimdi yanıma tayin alabilir mi ?

melcea, 2 saat önce

Zorunlu hizmet affi ile tayin istemenin bir alakasi yok. Daha once aftan sonra boyle bir hak verilmis ama şu an oyle bir sey henuz soylenmedi. Bu sene bir degisiklik yapip hak verirlerse olur ama normalde yok. Normal sartlarda zorunlu hizmet bitmeden de tayin isteniyor 3 yili doldurunca. Ben defalarca yer degistirdim zorunlu hizmetimi yaparken.


popcorn007
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:23

3+1 yaptıysan gidersin. Diğer türlü maalesef gidemezsin.


popcorn007
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:24

sen 3 yılını tamamlamadan hiç bir yere gidemezsin.

armina45, 28 dk. önce

Hocam diyelim ki eşim öğretmen ve 2 yıldie görev yapıyor. Şimdi yanıma tayin alabilir mi ?


Kuskusuz
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:27

Kadroya alınırken yer değiştirmede sözleşmeli şartlarının devam edeceği söylendi. Eğer bu yayınlanacak kılavuz ile değişmezse yapamaz. 1 yıl daha çalışıp eş durumu yapabilir. Yeni kılavuzda buna izin verilirse yapabilir. Ama şimdilik üzülerek söylüyorum ki hayır...

armina45, 28 dk. önce

Hocam diyelim ki eşim öğretmen ve 2 yıldie görev yapıyor. Şimdi yanıma tayin alabilir mi ?


Sairvesair
Aday Memur
02 Temmuz 2023 16:34
Sen osurukla neden kafayı bozdun :)
uzman-muallim, 35 dk. önce

Tayini bilmem ama kuvvetli bir ossurma hakkın olabilir.


Kuskusuz
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:38

Çünkü hocamız biliyor ki " Mutlu bir osuruk asla sefil bir k.çtan gelmez." demiş Martin Luther;))))

Sairvesair, 6 dk. önce
Sen osurukla neden kafayı bozdun :)
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