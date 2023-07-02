Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 15:11
Belediyelerde sözleşme sonrası memur olanlar

Merhaba herkese. Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan ve son düzenleme ile memur kadrosuna geçenlerin malum yerel yönetimler dışında tayin hakkı yok. Bu konu ile ilgili bir çalışma duyumu olan var mı ? Yani başka kurumlara geçiş veya naklen atama gibi bir hak tanınanabilir mi ? İyi günler dilerim

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