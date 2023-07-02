Hizmetli memur maaş garipliği

Hizmetli memur olarak çalışıyorum 4cli olarak. 10300 maaş alıyorum ama haberlerde en düşük memur maaşı 12000 deniyor bizi neden yok sayıyorlar ? En düşük memur maaşını 12000 olarak hesaplayıp 22000 a çıkaracaklarını söylüyorlarsa hizmetli memurlar 17000 - 18000 civarı bir şey alacak bu da çok saçma değil mi kadrolu memuruz biz de sonuçta

Hizmetli memur olarak çalışıyorum 4cli olarak. 10300 maaş alıyorum ama haberlerde en düşük memur maaşı 12000 deniyor bizi neden yok sayıyorlar ? En düşük memur maaşını 12000 olarak hesaplayıp 22000 a çıkaracaklarını söylüyorlarsa hizmetli memurlar 17000 - 18000 civarı bir şey alacak bu da çok saçma değil mi kadrolu memuruz biz de sonuçta