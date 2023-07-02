Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


02 Temmuz 2023 15:44
Hizmetli memur maaş garipliği
Hizmetli memur olarak çalışıyorum 4cli olarak. 10300 maaş alıyorum ama haberlerde en düşük memur maaşı 12000 deniyor bizi neden yok sayıyorlar ? En düşük memur maaşını 12000 olarak hesaplayıp 22000 a çıkaracaklarını söylüyorlarsa hizmetli memurlar 17000 - 18000 civarı bir şey alacak bu da çok saçma değil mi kadrolu memuruz biz de sonuçta

E.Kayı Han
Editor
02 Temmuz 2023 16:07

En düşük devlet memuru maaşı hesaplanırken evli, eşi çalışmayan iki çocuklu memur baz alınıyor.

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