Olması Gereken Seyyanen Zamdır Kardeşim, Olabildiğince Az Oranda Zam Vermek İse Şarttır !

Kamuda çalışan memurlar arasında çeşitli farklı gruplar bulunmaktadır. Her 2 yılda bir, ağustos ayında gerçekleştirilen sözleşme kapsamında yapılan zam dışında, çeşitli meslek gruplarına zaten zam uygulanmıştır ve özlük hakları da olarakta iyileştirilmişlerdir.. Ancak, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler kapsamında çalışan memurlar, sözleşme kapsamı dışında hiç bir zaman zam alamamış ve bu durumda bir makas oluşmuştur.

Gerçekten aradaki makas kapatılarak hedeflenen noktaya ulaşılacaktır. Lütfen, herhangi bir bahane bulmadan tam anlamıyla bu hedefe odaklanın. Akademik personel, avukatlar, hakimler, doktorlar, öğretmenler ve daha birçok grup, sözleşme kapsamının dışında zam almıştır. Ayrıca, özlük hakları da iyileştirilmiştir. Hükümet, yapılan hataları fark etmiş ve bunlara son vermiştir. Sayın beyler ve hanımlar, şu an olması gereken noktaya doğru ilerliyoruz. Lütfen, şikayet etmek yerine bu durumu olumlu bir şekilde karşılayın! Bunu kabullenmeye çalışın !