Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 16:23
Olması Gereken Seyyanen Zamdır Kardeşim, Olabildiğince Az Oranda Zam Vermek İse Şarttır !

Kamuda çalışan memurlar arasında çeşitli farklı gruplar bulunmaktadır. Her 2 yılda bir, ağustos ayında gerçekleştirilen sözleşme kapsamında yapılan zam dışında, çeşitli meslek gruplarına zaten zam uygulanmıştır ve özlük hakları da olarakta iyileştirilmişlerdir.. Ancak, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler kapsamında çalışan memurlar, sözleşme kapsamı dışında hiç bir zaman zam alamamış ve bu durumda bir makas oluşmuştur.

Gerçekten aradaki makas kapatılarak hedeflenen noktaya ulaşılacaktır. Lütfen, herhangi bir bahane bulmadan tam anlamıyla bu hedefe odaklanın. Akademik personel, avukatlar, hakimler, doktorlar, öğretmenler ve daha birçok grup, sözleşme kapsamının dışında zam almıştır. Ayrıca, özlük hakları da iyileştirilmiştir. Hükümet, yapılan hataları fark etmiş ve bunlara son vermiştir. Sayın beyler ve hanımlar, şu an olması gereken noktaya doğru ilerliyoruz. Lütfen, şikayet etmek yerine bu durumu olumlu bir şekilde karşılayın! Bunu kabullenmeye çalışın !


KamudaMemur
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:28

Asgari ücret ile memur maaşı arasında önceden 2.5 kat fark vardı bu oran niye kapandı diyorsun ama ? Vasıfsız işçi benden daha fazla maaş nasıl alır diyorsun ama ?

Oransal zam yapılmalıdır. Memur ile Müdürü arasında 1.5 kat oransal oran az bile. 2.5 kat oransal oran olmalıdır. Mühendisi, doktoru, uzmanı, öğretmeni en az 2.5 kat oransal oran ile daha fazla maaş almalıdır. Oransal zam olunca herkesin aldığı ekmek, süt miktarı değişmiyor onlarda aynı oranda artıyor. Üstlerinin aldığı fazla maaşı niye kıskanıyorsun ? Sen de çalış müdürlüğe kadar terfi et.


DipsizKuyuu
Aday Memur
02 Temmuz 2023 16:31

Polemik olmaması adına cevap vermiyorum. Dünya ülkelerinde ki örnekler ortada. Bugüne kadar çeşitli meslek gruplarına verilen imtiyazların yanlış olduğu anlaşıldı. Olması gereken noktaya ilerliyoruz. Buna kimse mani olamaz.


KamudaMemur
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 16:34

Gelişmiş ülkelerde müdür ile memur arasında, mühendis ile memur arasında 3 kat, memur ile öğretmen arasında 1.5 kat oransal oran var kardeşim. Türkiye de bu oranlar yarı yarıya daha az. Örneğin müdür ile memur ve mühendis ile memur arasındaki oransal fark 1.5 civarlarında seyrediyor. Hangi dünyayı izliyorsun ?

DipsizKuyuu, 10 dk. önce

Polemik olmaması adına cevap vermiyorum. Dünya ülkelerinde ki örnekler ortada. Bugüne kadar çeşitli meslek gruplarına verilen imtiyazların yanlış olduğu anlaşıldı. Olması gereken noktaya ilerliyoruz. Buna kimse mani olamaz.

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