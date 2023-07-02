Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 16:36
Görev ve sorumluluk
Bir üniversite hastanede çalışıyor yaklaşık 8-9 ay 8/17 çalıştım ama şuanda nöbet sistemine çektiler normalde elektronik teknikeriyim ama elektrikçi yaptılar ve şuanda yaklaşık 2-3 Aydır nöbetteyim nöbetde bir kişi tuttuğu için her işe bakman gerekiyor(elektrik-su-klima) daha saymadığım bir çok iş var bu durumda çalıştırmaları yasal mı bilgisi olan cevaplarsa sevinirim teşekkürler

hsnd
Müsteşar
02 Temmuz 2023 16:43
Sizin göreviniz dışında çalıştırmaları yasal değil ancak vardiya sistemi yasal.

MUSTAFA MESUT
Aday Memur
02 Temmuz 2023 17:12
Nöbet 24 saat tutuyorum ama dediğim biliyorum yasal olduğunu ama tek kişi nöbet tuttuğu için herşeye bakmak zorunda oluyorum
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