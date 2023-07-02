Görev ve sorumluluk

Bir üniversite hastanede çalışıyor yaklaşık 8-9 ay 8/17 çalıştım ama şuanda nöbet sistemine çektiler normalde elektronik teknikeriyim ama elektrikçi yaptılar ve şuanda yaklaşık 2-3 Aydır nöbetteyim nöbetde bir kişi tuttuğu için her işe bakman gerekiyor(elektrik-su-klima) daha saymadığım bir çok iş var bu durumda çalıştırmaları yasal mı bilgisi olan cevaplarsa sevinirim teşekkürler

Bir üniversite hastanede çalışıyor yaklaşık 8-9 ay 8/17 çalıştım ama şuanda nöbet sistemine çektiler normalde elektronik teknikeriyim ama elektrikçi yaptılar ve şuanda yaklaşık 2-3 Aydır nöbetteyim nöbetde bir kişi tuttuğu için her işe bakman gerekiyor(elektrik-su-klima) daha saymadığım bir çok iş var bu durumda çalıştırmaları yasal mı bilgisi olan cevaplarsa sevinirim teşekkürler