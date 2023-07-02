Üniversite hastanesi kurum içi nakil

Öyle bir dilekçe örneği yok çünkü böyle bir geçiş yolu yok. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile olur böyle bir geçiş ya da KPSS ile.

Öyle bir dilekçe örneği yok çünkü böyle bir geçiş yolu yok. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile olur böyle bir geçiş ya da KPSS ile.