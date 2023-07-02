Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 16:39
Üniversite hastanesi kurum içi nakil

Merhaba arkadaşlar, ön lisans tıbbi görüntüleme teknikeri üzerine çocuk gelişimi lisans okudum. Kurum içinde çocuk gelişimcisi olarak geçiş yapmak için yazılması gereken dilekçe örneği var mı ?


hsnd
Müsteşar
02 Temmuz 2023 16:42
Öyle bir dilekçe örneği yok çünkü böyle bir geçiş yolu yok. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile olur böyle bir geçiş ya da KPSS ile.

türkiye aslanı
Şube Müdürü
02 Temmuz 2023 17:15

Görevde yükselme sınavında mezun oldugum alan yok bu kadronun oması için kuruma bildirmem gerekiyor. Bu yüzden konu ile ilgili olarak kadro talep etmem gerekli diye düşünüyorum daha önce karşılaşan varsa veya personel şübede çalışan varsa bilgi verirse sevinirim.

hsnd, 2 saat önce
Öyle bir dilekçe örneği yok çünkü böyle bir geçiş yolu yok. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile olur böyle bir geçiş ya da KPSS ile.
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