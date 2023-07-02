Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 17:04
Kalça protezi

Herkese kolay gelsin. Emekliliğine 2 yıl kalmış polis memuruyum. Hastalığımdan dolayı kalça protezi takıldı. Sağlık hiz. yönetmeliğine göre d dilimine giriyorum ama ben mesleğe polis olarak devam etmek istiyorum. Gih memuru olarak emekli olmak istemiyorum. Zorunlu d dilimine girer miyim? Hastaneden alacağım c dilimi rapora emniyet itiraz eder mi?

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