Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 18:12
Her kademedeki memura %100 zam
hesap çok basit herkese %100 zam yapıldığında en düşük memurda 23 bin olacak.Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erbakanın zammını tarihe gömecek.

al bi de burdan yakö
Aday Memur
02 Temmuz 2023 18:21

%100 zam bile kurtarmıyor artık. En düşük memur maaşı net 35 bin olmalıdır. Devletimiz kendi işçisine verebiliyorsa, memuruna da bu ücreti verebilir diye düşünüyorum. Yanılıyorsam söyleyin beyler bayanlar.

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