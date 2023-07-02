Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 18:19
adalet bakanlığı mülakat sonuçları

mülakat sonuçlarının açıklanması ortalama kaç hafta veya kaç ay sürüyor ve açıklandıktan sonra ki süreç nasıl ilerliyor ?

şimdiden çok teşekkürler...

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