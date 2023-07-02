HAGB sonucu öğretmenlik açıktan dönme durumu -YARDIM

iyi günler arkadaşlar bir sorum olacaktı. öğretmen olan bir yakınımız fetö davasından HAGB aldı karar 2023 başında kesinleşti.. kendisi 2022 ekim ayından beri açıkta.. malum 2022 temmuz ayından sonra KHK ile ihraç kalktı 657 de kapsamında soruşturma geçiriyor şuan.. DMK 48/5 te mahkumiyet aranıyor ancak HAGB kararı bir mahkumiyet olmadığı için memuriyete engel değil diye biliyorum.. yine DMK 125/E-I ya göre disiplin soruşturmasından ihraç düşünülse 127/2 de belirtilen 2 yıllık zamanaşımı dolmuş olacak zira suç tarihi 2016 olarak görünmekteymiş.. şimdi bayramdan önce müfettişler mahkemeye ceza dosyasının durumu sormuşlar öğrenmek istediğim mahkeme ne kadar sürede dönüş yapar süreç nasıl olur ve yüksek disiplin kurulunun kararı sizce ne olur? görünüşe göre (DMK ya göre) göreve iadesi gerekir gibi geldi bana ancak bilmediğimiz farklı bir husus varsa belirtirseniz sevinirim.. çok kafa karışıklığı oluşmaması için konuya hakim olan yada kendisinden çevresinden bu durumda olup bilgisi olan arkadaşlar yazarsa çok daha iyi olur.. şimdiden herkese çok teşekkürler..