35 ve 33a maddeleri - geri iade konusu YARDIM

Merhaba, ben doktora okuyan bir öncelikli alanlar araştırma görevlisiyim. Üniversitemde (a üni) bölümüm faal olmadığı için 35. Madde ile doktora yaptığım üniversiteye (b üni) görevlendirildim. Bu dönem 33a dilekçesi verince a üni'ye kadro iadem yapıldı.

Ancak sorun şu ki, a üni b üni'ye geri görevlendirme yapmaya olumsuz bakıyor. Ben henüz tez aşamasına geçmedim ve a üni'de bölümüm faal değil. Rektörümüz de geçen sene, doktoranız bitene kadar b ünide kalırsınız, diye güvence vermişti. Biz de doktoramız bitmeden bölümümüzün olmadığı bir üniversitede çalışmamızın akademik gelişmemizin önüne geçeceğiniz düşünüyoruz. Özellikle öncelikli alanlar kadrosu aynı bölümde başka anabilim dalında çalışmamıza bile müsaade etmezken, bölümün hiç olmadığı bir üniversitede sağda solda, enstitüte vb görevlendirilmek istemiyoruz.

Yök kadromla ilgili şöyle bir madde koymuş: "33üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atanmayı talep ederek kadroları iade edilenlerin lisansüstü eğitim yaptıkları yüksek öğretim kurumuna yeniden 35 inci madde kapsamında geçici kadro tahsisi taleplerinin yükseköğretim kurumlarınca değerlendirildikten sonra karar verilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir."

Yani son karar yök'ten çıkacak. Ben ve benim durumumda birkaç kişi yök'e talep göndertmeyi planlıyoruz. Ancak bu süreç hakkında bilgisi olanlardan bilgi almak istiyoruz. Dilekçe mi yazacağız? Dilekçede ne yazacağız, bölümümüzün ve doktora sürecimizin durumu hakkında bilgi vermeli miyiz? Veya diğer arkadaşlarda bu süreç nasıl ilerledi, sonuç olumlu muydu? Kendi üniversitemiz bu konularda bilgi sahibi değil.

Diğer yorumlara ve tahminlere de açığım. Şimdiden teşekkürler.