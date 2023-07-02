Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 19:19
Memur Maaşları Hakkında.

Diğer başlıktaki onlarca trollden, herkesi 22.000TL de eşitleyecekler safsatasını paylaşanlardan, küfür edenlerden, hakaret edenlerden bıktım.

Hakiki bir duyum, akla mantığa yatkın bir tahmin için bu başlığı açıyorum.

Mümkünse @thalesemre, @takanuri, @doks vb. gibi aklı başında memur maaşlarından anlayan kişiler paylaşım yapsın. İşçi kelimesi bu başlıkta yasaktır.

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