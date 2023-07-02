KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


02 Temmuz 2023 19:38
3001 ile merkezi atama hakkında

Merhaba 3001 ile bilg islt vhki vb. Olarak atanmis var mı burada memnun musunuz dezavantajları çokmuş diye duydum yardımcı olur musunuz

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