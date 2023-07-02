Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Temmuz 2023 20:05
Bu nasıl mümkün oluyor ?

Öncelikle herkese merhaba , iller arası görevlendirme nasıl oluyor arkadaşlar ( asker eşlerinden vb bahsetmiyorum ) mesala Erzurum?da öğretmen Ankara il milli eğitim ya da bakanlıkta görevlendirme alıyor ?


RaSKaH
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 20:24

Mevzuatta bu durum ile ilgili herhangi bir şart, kriter bulunmamakla birlikte kişinin kuruma vermiş olduğu dilekçe bakanlık tarafından uygun görüldüğünde mümkün olmaktadır.


hugo.almeida
Müsteşar
02 Temmuz 2023 20:33

İki ilin valisinin onayı ile iller arasında. Bakanlık için bakanlık onayı kafi diye biliyorum.

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