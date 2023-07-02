Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 20:40
AFAD Deprem Tazminatı

Bölgeye geçici görevle gidip AFAD tarafından tazminat ödemesi yapılan var mı?Muhtemete sordum listeyi gönderdiklerini söyledi.Merak ettim geçici görevle gidip alan var mı


fatih6767
Aday Memur
02 Temmuz 2023 20:56

9 günlük bayram tatili bittiğine göre artık alacaklarımızı konuşmaya devam edebiliriz:))


Karam1453
Aday Memur
02 Temmuz 2023 20:58

Böyle avunuyoruz devrem ne yapalım :))

fatih6767, 50 dk. önce

9 günlük bayram tatili bittiğine göre artık alacaklarımızı konuşmaya devam edebiliriz:))


fatih6767
Aday Memur
02 Temmuz 2023 21:39

Şaka bir yana Nisan sonu dönüş hala gelen bir şey yok

Karam1453, 48 dk. önce

Böyle avunuyoruz devrem ne yapalım :))


Memurhaps
Şef
02 Temmuz 2023 21:40
Kafada listeyi mutemetler mi gönderiyor devrem
Toplam 4 mesaj

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