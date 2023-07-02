Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 21:08
Atama evrakı eş tayini ?
Merhabalar atama evrakında iş yazıyor sadece benim ilçem de belli.. Eşimin çalıştığı kuruma atama evrakı ve dilekçe verdiğimde ayrıca şu ilçe diye belirtmem gerekir mi? Çünkü atama evrakında sadece il yazıyor.. Aynı ilçeye de çalışmak için başlama yapıp görev belgesi ile başvurmam mı daha sağlıklı olur? Eşim İş olarak Her ilçe de olucak bir kurumda çalışan memur.. Ayrı ayrı ilçeler de olmak istemiyoruz da nasıl yapalım yaşayan var mı daha önceden?

ushersurnamee
Aday Memur
02 Temmuz 2023 21:09
*atama evrakında il yazıyor.
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