Atama evrakı eş tayini ?

Merhabalar atama evrakında iş yazıyor sadece benim ilçem de belli.. Eşimin çalıştığı kuruma atama evrakı ve dilekçe verdiğimde ayrıca şu ilçe diye belirtmem gerekir mi? Çünkü atama evrakında sadece il yazıyor.. Aynı ilçeye de çalışmak için başlama yapıp görev belgesi ile başvurmam mı daha sağlıklı olur? Eşim İş olarak Her ilçe de olucak bir kurumda çalışan memur.. Ayrı ayrı ilçeler de olmak istemiyoruz da nasıl yapalım yaşayan var mı daha önceden?

Merhabalar atama evrakında iş yazıyor sadece benim ilçem de belli.. Eşimin çalıştığı kuruma atama evrakı ve dilekçe verdiğimde ayrıca şu ilçe diye belirtmem gerekir mi? Çünkü atama evrakında sadece il yazıyor.. Aynı ilçeye de çalışmak için başlama yapıp görev belgesi ile başvurmam mı daha sağlıklı olur? Eşim İş olarak Her ilçe de olucak bir kurumda çalışan memur.. Ayrı ayrı ilçeler de olmak istemiyoruz da nasıl yapalım yaşayan var mı daha önceden?