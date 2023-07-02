KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 21:25
Lisans mezunu KPSS hk.

Merhaba, iyi forumlar

Ben lisans halkla ilişkiler mezunuyum, bu yıl kpssye gireceğim ama bu konuda hiçbir bilgim yok.

Benim bölümümden herhangi bir memurluğa atama var mı? Yani atama olursa diyelim ben lisans mezunu olarak (düz memurluk vs fark etmeksizin) atababiliyor muyum?

Hangi kurumlarda görev yapabilme şansım var?

Çok araştırdım fakat halkla ilişkiler hakkında bir şey bulamadım, bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Teşekkürler

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