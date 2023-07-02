Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2023 21:33
Hizmet puanı

Saglik bakanlığına atanmadan önce atandigim aynı bölgede 657 li olarak 6 yıl baska kurumda devlet memurluğu yaptim hizmet puanima kip portaldan bakınca ilk ayım olmasına rağmen 9300 puan im var bu normalmi diger yaptığım 6 yıl da ki puanlarda eklenmismj

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