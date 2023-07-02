Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 21:41
Sendika Başkanın n sendikaya üye memurlar tarafından seçilmesi

Memur sendikalarının başkanlarının durumu malum. Yalakalık ve saksakcilik tavan yapmış durumda. Apartmanda site de bile yönetici apartman sakinlerinden seçilir. Muhtarlar belediye başkanları oda yönetim kurulu üyeleri vs hep secimle olur. Memur neden üye olduğu sendikanın başkanını secemiyor. Bu konuda anayasa mahkemesine gidip düzenleme yapılmadığı sürece daha çok ucbucuk Aliler olur.

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek Başlıkkurumlar arası geçişte yıllık izinİşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)1. Dereceye Gelmiş Olanlara 3600 Ek Gösterge VerilmesiDerece kademe11.800 en düşük memur maaşı. Asgari ücret 11.402

Sözlük

göçebe 2 içinde bıçak geçen eserler 1 dalıp gitmek 1 taşınmak 1 beste 2 tilki kuyruğu testere 1 efendi köle ilişkisi 1 Tavşancıl otu 1 izdiham kelimesi 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 2

Son Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erzurum'da partililerle bir araya geldiHakkari'de terörden temizlenen Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri'ne yoğun ilgiBitlis'te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiTatilciler geri dönüyor! Yollarda kilometrelerce kuyruk oluştuOsman Gazi Köprüsü'nde bayram tatili dönüş yoğunluğu

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?