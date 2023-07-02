Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 21:41
Sendika Başkanını sendikaya üye memurlar tarafından seçilmesi

Memur sendikalarının başkanlarının durumu malum. Yalakalık ve saksakcilik tavan yapmış durumda. Apartmanda site de bile yönetici apartman sakinlerinden seçilir. Muhtarlar belediye başkanları oda yönetim kurulu üyeleri vs hep secimle olur. Memur neden üye olduğu sendikanın başkanını secemiyor. Bu konuda anayasa mahkemesine gidip düzenleme yapılmadığı sürece daha çok ucbucuk Aliler olur.


E.Kayı Han
Editor
02 Temmuz 2023 23:29

Zaten sendikaya üye memurlar tarafından seçiliyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Haziran ayı "Enflasyon" tahminiKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKariyer Uzmanları Tek Başlıkkurumlar arası geçişte yıllık izinİşçi maaşları tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktırDerece kademeMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)11.800 en düşük memur maaşı. Asgari ücret 11.402Sendika Başkanını sendikaya üye memurlar tarafından seçilmesi

Sözlük

kapı numarası 1 göçebe 2 story atmak 1 blair cadısı 1 Tavşancıl otu 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 hangi film karakterisin 1 psikolojik hastalıkların nedeni 2 izdiham kelimesi 1 efendi köle ilişkisi 1

Son Haberler

Kamu zararında 'memurun kişisel kusuruna' ilişkin önemli karar3 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları%0 Faizli 15.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!D-100 kara yolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü oluşan yoğunluk normale döndüAdıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?