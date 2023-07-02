Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 22:22
Eş Durumu Tayini İç İşleri

28 Kasım öncesi işe başladım ve kadroya geçtim. Eşim özel sektörde çalışıyor ben ise büro personeli olarak çalışıyorum. Eş durumu tayini dilekçesi verebilir miyim? Herhangi bir süre şartımız yok sizce olur mu

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