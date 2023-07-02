5 Temmuzdaki beklentiniz nedir ?

Ben tek çoçuk eş çalışmıyor derece kademe 6/3 geçinmem için hesabıma göre 25 ile 30 bin TL arası masrafım yatırım için de 40 bin alırsam maaş 10 bin TL ile ev ya da arabaya giremem en fazla her ay 10 binlik altin alirim. Şaka gibi ya bana şuan 40 bin maaş Verse ne ev ne araba alabilirim şöyle bakınca 40 bin çok para gibi ama nasıl oldu ya eski ye dönnemiz için 10 sene önceye kaç almamız lazım 80 bin felan mı benim kafa gitti nasıl iş böyle 40 binim olsa şuan hesap yaptım ne eve ne arabaya gerçekten giremiyorum nasıl iş anlamadım

Ben tek çoçuk eş çalışmıyor derece kademe 6/3 geçinmem için hesabıma göre 25 ile 30 bin TL arası masrafım yatırım için de 40 bin alırsam maaş 10 bin TL ile ev ya da arabaya giremem en fazla her ay 10 binlik altin alirim. Şaka gibi ya bana şuan 40 bin maaş Verse ne ev ne araba alabilirim şöyle bakınca 40 bin çok para gibi ama nasıl oldu ya eski ye dönnemiz için 10 sene önceye kaç almamız lazım 80 bin felan mı benim kafa gitti nasıl iş böyle 40 binim olsa şuan hesap yaptım ne eve ne arabaya gerçekten giremiyorum nasıl iş anlamadım