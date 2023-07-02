Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 22:27
5 Temmuzdaki beklentiniz nedir ?

Tek çocuk, eş çalışmıyor, ev kira, 5-1 derece, 35 Bin görsem bile ne yatırım yapabilirim ne ev ne araba alabilirim .. Sadece geçimimiz için yaşayacak hiçbir sosyal aktivitem olmayacak ? Hakikaten ya siz ?


HeKTooR
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:32

Bekar olana, önceden bu durumu görüp ona göre düzen alana sözüm yok .. Yemin ederim devrelerim araba ve ev ilanlarına sadece bakıp hayal kurup çıkıyorum .. İç çekiyor sonra çocuğuma sarılıyorum .. Ne kurban alabildim ne de keyfinede olsa eşime çocuğuma kendime üst baş .. Allah razı olsun eşimden onun selameti olmasaydı çok farklı olabilirdi ..


ordinaryus57
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:32

34.000


hasan3401hasan
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:37
Ben tek çoçuk eş çalışmıyor derece kademe 6/3 geçinmem için hesabıma göre 25 ile 30 bin TL arası masrafım yatırım için de 40 bin alırsam maaş 10 bin TL ile ev ya da arabaya giremem en fazla her ay 10 binlik altin alirim. Şaka gibi ya bana şuan 40 bin maaş Verse ne ev ne araba alabilirim şöyle bakınca 40 bin çok para gibi ama nasıl oldu ya eski ye dönnemiz için 10 sene önceye kaç almamız lazım 80 bin felan mı benim kafa gitti nasıl iş böyle 40 binim olsa şuan hesap yaptım ne eve ne arabaya gerçekten giremiyorum nasıl iş anlamadım

hasan3401hasan
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:42
Gerçekten eşime çocuğuma karışmıyorum ama kendime gerçekten kısıyorum daha geçen gün baxser 3 lü alacaktım koton diye mağaza lüx değil yalan olmasın net rakam hatırlamıyorum ama 300 TL fazla idi bıraktım almadım nasıl olacak arkadaş her şey ateş pahası 3 tane don kaç para çorap kaç para
HeKTooR, 55 dk. önce

Bekar olana, önceden bu durumu görüp ona göre düzen alana sözüm yok .. Yemin ederim devrelerim araba ve ev ilanlarına sadece bakıp hayal kurup çıkıyorum .. İç çekiyor sonra çocuğuma sarılıyorum .. Ne kurban alabildim ne de keyfinede olsa eşime çocuğuma kendime üst baş .. Allah razı olsun eşimden onun selameti olmasaydı çok farklı olabilirdi ..


HeKTooR
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:44

Alamayız şefim 50 Bin alsak bile ev araba alamıyoruz .. Kredi kartı vs. kullanmıyorum çünkü bi başlarsam bu sefer borç batağı olacak korkusu var .. Geçen gün arkadaş ev kredisi için başvurmuş en fazla 250 Bin veriyorlarmış .. Başka bi arkadaşa ise 70 Bin en fazla ihtiyaç kullandırıyorlarmış .. Düşün ki bu iki arkadaşımız çift maaş .. Allah yardımcımız olsun ..

hasan3401hasan, 50 dk. önce
Ben tek çoçuk eş çalışmıyor derece kademe 6/3 geçinmem için hesabıma göre 25 ile 30 bin TL arası masrafım yatırım için de 40 bin alırsam maaş 10 bin TL ile ev ya da arabaya giremem en fazla her ay 10 binlik altin alirim. Şaka gibi ya bana şuan 40 bin maaş Verse ne ev ne araba alabilirim şöyle bakınca 40 bin çok para gibi ama nasıl oldu ya eski ye dönnemiz için 10 sene önceye kaç almamız lazım 80 bin felan mı benim kafa gitti nasıl iş böyle 40 binim olsa şuan hesap yaptım ne eve ne arabaya gerçekten giremiyorum nasıl iş anlamadım

hasan3401hasan
Aday Memur
02 Temmuz 2023 22:48
Maaş olarak çok geri kaldık en az 45 olmalı bence rahat bir yaşam için
HeKTooR, 43 dk. önce

Alamayız şefim 50 Bin alsak bile ev araba alamıyoruz .. Kredi kartı vs. kullanmıyorum çünkü bi başlarsam bu sefer borç batağı olacak korkusu var .. Geçen gün arkadaş ev kredisi için başvurmuş en fazla 250 Bin veriyorlarmış .. Başka bi arkadaşa ise 70 Bin en fazla ihtiyaç kullandırıyorlarmış .. Düşün ki bu iki arkadaşımız çift maaş .. Allah yardımcımız olsun ..


tilkiandrei
Memur
02 Temmuz 2023 22:51
Temizlikçinin çayının ikramiyelerle 35 aldığı yerde bizim 100 almamız lazım da neysee Allah a havale ediyorum
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