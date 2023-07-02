Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 22:46
Yarın mı çarşamba mı ?
Verilecek zam oranı yarın mı belli olacak yoksa çarşamba mı ?

BuRaK312
Memur
02 Temmuz 2023 22:49

Sabah TÜİK enflasyon ü söyleyecek akşam kabine zam kararını verecek sonra meclise gelecek


Delidolu66
Memur
02 Temmuz 2023 22:53
Enflasyon çarşamba günü açıklanacak

cano3003
Daire Başkanı
02 Temmuz 2023 22:57
Neden bu sefer ayın 5 ine kaydı, hafta sonuna da denk gelmiyor ,her ayın 3 ünde aciklanirdi
Delidolu66, 34 dk. önce
Enflasyon çarşamba günü açıklanacak

Delidolu66
Memur
02 Temmuz 2023 22:58
Bayram tatilinden dolayı.
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