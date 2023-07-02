KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Temmuz 2023 23:26
KPSS B grubu P3/Lisans
Sadece gygk oturumuna mı girmemiz gerekiyor arkadaşlar? Alan testlerinden de sorumlu muyuz? P3 puanının hesaplanmasını istiyorum..

Hsm5997
Aday Memur
03 Temmuz 2023 00:29
P3 Puanı için sadece gy gk oturumuna girmeniz yeterli. Alana gerek yok.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dhmi Aim için değer mi?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.konya karatay belediyesi personel alımıEem temmuz ataması2024 KPSS için 2023 Kitapları Kullanılır mı?2023 kpss üzerinden düz memurluk hakkındaKamu mühendis temmuz zammıNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunAtaması iyi olan bi bölüm

Sözlük

izdiham kelimesi 1 kapı numarası 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 göçebe 2 beste 2 dalıp gitmek 1 papağan 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 batiskaf 2 gülçin 1

Son Haberler

Kamu zararında 'memurun kişisel kusuruna' ilişkin önemli karar3 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları%0 Faizli 15.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!D-100 kara yolunun Karabük kesiminde tatil dönüşü oluşan yoğunluk normale döndüAdıyaman'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?