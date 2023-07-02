Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2023 23:56
İKM Geçici görevlendirme

Merhaba arkadaşlar İnfaz ve koruma memuruyum Geçici görevlendirmemi feragat dilekçesi göndererek iptal ettirmek istedim depremden dolayı Antep'ten başka şehire geldim, eski görev yerime dönmek istiyorum benim mağduriyetim şöyle Antep'ten depremden dolayı geçici görevlendirme ile başka şehire geldim cuma günü benim geçici görevlendirmem bitmişti aslında ama uzatmışlar fakat Antep'e geri dönmek istiyorum çünkü evim orada ve hala kirasını ödüyorum dilekçe gönderdim sizce olumlu olur mu ve ne zamana belli olur bayramdan önce cuma göndermiştim

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