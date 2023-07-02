Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Temmuz 2023 23:58
İlişik kesmeden rapor alsam ne olur?
Merhabalar.. Şubem benden habersiz ilişik kesmem için bana yarın gel dedi.. Bende planlamamı maaşa göre yapmıştım.. Yarından geçerli 7 gün rapor alsam heyete sevk etme olayı olur mu? Heyete sevk için şu kadar gün rapor üstü diye bi sayı var mı acaba? 5 yada 7 gün düşünüyorum ben de..

hayatzor88
Aday Memur
03 Temmuz 2023 00:21
Gıyabında keserler, rapor sonrası mehil iznin başlar

ushersurnamee
Aday Memur
03 Temmuz 2023 00:41
Bans Bi zararı yok ozaman.. Peki bendeki zimmetler ne olucak
hayatzor88, 42 dk. önce
Gıyabında keserler, rapor sonrası mehil iznin başlar
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