İlişik kesmeden rapor alsam ne olur?

Merhabalar.. Şubem benden habersiz ilişik kesmem için bana yarın gel dedi.. Bende planlamamı maaşa göre yapmıştım.. Yarından geçerli 7 gün rapor alsam heyete sevk etme olayı olur mu? Heyete sevk için şu kadar gün rapor üstü diye bi sayı var mı acaba? 5 yada 7 gün düşünüyorum ben de..

Merhabalar.. Şubem benden habersiz ilişik kesmem için bana yarın gel dedi.. Bende planlamamı maaşa göre yapmıştım.. Yarından geçerli 7 gün rapor alsam heyete sevk etme olayı olur mu? Heyete sevk için şu kadar gün rapor üstü diye bi sayı var mı acaba? 5 yada 7 gün düşünüyorum ben de..