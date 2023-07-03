KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Temmuz 2023 00:33
Teknikerlik Hakkında Soru

Herkese merhabalar, teknikerlerin kurumlara göre maaşları nedir acaba? Tekniker için çalışma saati.,maaş,ikramiye vs. Gibi şeyler göz önüne alındığında hangi kurumlar tercih edilmelidir? Bu konular hakkında yardımcı olur musunuz.

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