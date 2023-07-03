Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2023 04:30
Rütbe terfi hakkında
Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyim. Bulunduğum garnizonda 6 gün hizmet eksiğimin bulunması sebebiyle görev sürem 1 yıl uzadı. Bu ağustosta rütbe terfi almam gerekiyor sicilde de eksiğim yok. 6 günlük hizmet eksiği rütbe terfi almama engel midir ? Daha önce bu durumla karşılaşanlar oldu mu ?

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