Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Temmuz 2023 05:23
Hizmet birleştirme
Sayın silah arkadaşlarım; 6 aylık vatani görevimi ifa ettiğim dönemde 4 ay 3 günlük askerlik sürem geçtiğinde muvazzaf subaylığı kazandığım için geçici terhis belgesiyle terhis olup subay eğitimine katııldım. Bu 4 aylık süreyi rütbe belkleme süresiinden düşmesi için nasıl bir yol izlemem gerekir ?

gogo94
Aday Memur
03 Temmuz 2023 05:23
Şu anda görevde olan 2020 nasıplı bir teğmenim
Toplam 1 mesaj

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