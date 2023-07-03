Hizmet birleştirme

Sayın silah arkadaşlarım; 6 aylık vatani görevimi ifa ettiğim dönemde 4 ay 3 günlük askerlik sürem geçtiğinde muvazzaf subaylığı kazandığım için geçici terhis belgesiyle terhis olup subay eğitimine katııldım. Bu 4 aylık süreyi rütbe belkleme süresiinden düşmesi için nasıl bir yol izlemem gerekir ?

Sayın silah arkadaşlarım; 6 aylık vatani görevimi ifa ettiğim dönemde 4 ay 3 günlük askerlik sürem geçtiğinde muvazzaf subaylığı kazandığım için geçici terhis belgesiyle terhis olup subay eğitimine katııldım. Bu 4 aylık süreyi rütbe belkleme süresiinden düşmesi için nasıl bir yol izlemem gerekir ?