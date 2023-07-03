KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Temmuz 2023 07:31
TCDD duyumlar
23/1 olur mülakatlı olur alım duyumu var mı?

Çok Yazılan Konular

Merkezi atamaKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.KPSSTCDD yi tercih için maaş bilgileriBüro personeli

Sözlük

beste 2 tilki kuyruğu testere 1 papağan 1 etimek tatlısı 1 kapı numarası 1 göçebe 2 izdiham kelimesi 1 hangi film karakterisin 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 2 batiskaf 2

Son Haberler

Hacılar Medine'deKira krizi büyüyorLGS tercih süreci bugün başlıyorDiyarbakır'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİstanbul'un barajında hayvanlar otluyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?