KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 08:17
1 yılda nereye kadar ?
Arkadaşlar selam. Yurtdışı düşünen birisiyim. Sıfır İngilizcem. 1 yılda İngilizce mi sizce ne seviyeye kadar getirebilirim ? Su anda kamuda çalışıyorum.

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