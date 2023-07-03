KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Temmuz 2023 08:21
Merkezi atama

Şuan sözleşmeli infaz koruma memuruyum . Merkezi atama ile mühendis olarak atandigim taktirde 2 3 aylık güvenlik soruşturması oluyor . Bu sürede ikm olarak çalışsam herhangi bir sorun oluşur mu ? Bilen biri yazabilir mi ?


Erciyes müh
Aday Memur
03 Temmuz 2023 08:50

Hocam kesinlikle yaşamazsınız belgeleri teslim edil göreve çağırılana kadar devam edebilirsiniz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dhmi Aim için değer mi?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.konya karatay belediyesi personel alımı2024 KPSS için 2023 Kitapları Kullanılır mı?Eem temmuz ataması2023 kpss üzerinden düz memurluk hakkındaKamu mühendis temmuz zammıKoruma ve güvenlik atamaNeden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsun

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 içinde bıçak geçen eserler 1 iyi geceler anne 1 efendi köle ilişkisi 1 gülçin 1 Bugün olanlar 2 izdiham kelimesi 1 psikolojik hastalıkların nedeni 2 taşınmak 1 moral 1

Son Haberler

Hacılar Medine'deKira krizi büyüyorLGS tercih süreci bugün başlıyorDiyarbakır'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİstanbul'un barajında hayvanlar otluyor

Editörün Seçimi

Haziran ayı "Enflasyon" tahminiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)2023 Akademik Kadro İzinleriMemuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??Aşk evliliği yapanlarKitap önerileriniz neler?Mobil klimalar hakkında tavsiyeTelefon önerisi alabilir miyim?