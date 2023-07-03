Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 09:43
Ek ders???

La son 3 liramiz kaldı yatırın artık şu ek dersleri


serkanguney12
Aday Memur
03 Temmuz 2023 09:46

esnek hesap kredi kartlari patladi daha 2000 tl ek ders yatmadi


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
03 Temmuz 2023 09:58

Kardeş aç kaldık sorma ya


popcorn007
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 10:03

yarın yatar merak etmeyin


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
03 Temmuz 2023 10:09

Popcorn amca niye böyle geç ödeniyor?

popcorn007, 1 saat önce

yarın yatar merak etmeyin


Mehmetkorkmaz2121
Aday Memur
03 Temmuz 2023 10:12
Bugun yatar yani en azindan bizimki yatar
popcorn007, 1 saat önce

yarın yatar merak etmeyin


popcorn007
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 10:12
Adamların işi gücü var. Daha yeni tatilden döndüler daa, az sabret.
Benkemalgeliyorum, 59 dk. önce

Popcorn amca niye böyle geç ödeniyor?


Benkemalgeliyorum
Aday Memur
03 Temmuz 2023 10:14

Ovv yirs beybi

popcorn007, 56 dk. önce
Adamların işi gücü var. Daha yeni tatilden döndüler daa, az sabret.

Ayhan255
Aday Memur
03 Temmuz 2023 10:35
Kbs girişi açıldı mı?
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