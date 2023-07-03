Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 09:58
Yaz dyk kursları başladı mı
Banakurs açılıp açılmadığını nasıl öğrenebilirim.

melcea
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 10:06

Yaz okullari ertelendi, saatleri azaltildi ve ogleden sonra yapilma sarti getirildu. Tekrar program yapilip, 10 Temmuz ve sobrasi baslatilacak. 8.sinif Dyk icin de gecerli mi bu durum bilmiyoruz ama biz onu da erteledik. Idareyi arayarak ogrenebilirsiniz. E-kurs modulunde gorev olup olmadigi gozukmuyor.


marabarcaves
Şube Müdürü
03 Temmuz 2023 10:53
Neden ertelendi hocam bayram tatili araya girdiği için mi
melcea, 1 saat önce

Yaz okullari ertelendi, saatleri azaltildi ve ogleden sonra yapilma sarti getirildu. Tekrar program yapilip, 10 Temmuz ve sobrasi baslatilacak. 8.sinif Dyk icin de gecerli mi bu durum bilmiyoruz ama biz onu da erteledik. Idareyi arayarak ogrenebilirsiniz. E-kurs modulunde gorev olup olmadigi gozukmuyor.


hoca7979
Aday Memur
03 Temmuz 2023 11:01
Bu nasıl bir duzensizlik kurs var diye erkenden döndük kurs 4 haftaya indirilmiş haftada 6 saatide aşamaz diyor gelde kızma
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