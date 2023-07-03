Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Temmuz 2023 10:51
Memur emeklisi hasta anneye bakma durumu

Annemle beraber yaşıyorum ve evliyim 1 kızım var

Annemin pskilojik sorunları bel-eklem sorunlarıı var ve gittikçe bakılması zor bir hal alıyor ve sağlık sorunları artıyor vardiya sisteminde olduğum için bakmak beni bitiriyor geceden çık uyumadan herkesle ilgilen beni çok yordu , buişlerle ilgli vardiya sistemi olmayan bir yerlerde beni değerlendirmeler için ne yapmam lazım annemin adına rapor alabilirmiyim memur emeklisi kendisi gih bile olmaya razıyım inanın

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