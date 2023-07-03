Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Temmuz 2023 11:16
İstanbul seçim görevli ücretleri

İstanbul'da seçim görevli ücreti yatan ilçe var mı ?


Katibim3
03 Temmuz 2023 12:24
Kartal yatmıştı

ahmet_cihan
Daire Başkanı
03 Temmuz 2023 12:31

Arkadaşlar İstanbul Buyukcekmecede secimde 14 -28 mayıs Memur uye olarak gorevliydim. Ucret olarak 1188&#8378; yattı. Ama 1584&#8378; uye 2090&#8378; baskan ucreti alındığını duydum. Nedir durum sizlerde?

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