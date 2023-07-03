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Editörler : Lanet


03 Temmuz 2023 11:17
oyun bılgısayarı almak istiyorum

Beyler herkese selamlar oğlum e-spora merak saldı ona bi oyun bılgısayarı almak istiyorum hediye öneri istiyorum sizlerden pek bir teknık bılgım yok.


dijitalmemur
Aday Memur
03 Temmuz 2023 12:11

Eski bir e-sporcu olarak size Excalibur E650 önerebilirim i7 işlemcisi ve 500 gb ssd vs. özellikleri benim açımdan güzel oyun oynarken herhangi bir sorun yaşamaz Akıcı bir şekilde oyunlardan keyif alabiliyorsunuz.


dostar
Memur
03 Temmuz 2023 12:19

ryzen 5 den aşağı alma benchmark sitesine gir parçaları seç uyumlumu test et 16 gb ramden aşağı alma derim 700 w da psu gerisi sana kalmış 1660 ti rx 580 vs kalıtelı bır de anakart omurluk olur bırde cooler master sogutucu stok fan kullanma

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